Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - отметил он в выступлении на возобновившейся в Женеве после почти шестимесячного перерыва 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как подчеркнул глава ВОЗ, пандемия негативно влияет на борьбу с другими болезнями в мире - желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, корью в Мексике.

Коснувшись вопроса разработки вакцины от коронавируса, Гебрейесус высказал мнение, что такая вакцина должна рассматриваться как "глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар".

Участники ассамблеи почтили минутой молчания память умерших от коронавируса. Как отметил гендиректор ВОЗ, "сегодня зарегистрировано почти 50 млн инфицированных, более 1,2 млн ушли из жизни и еще миллионы погибли ввиду разрыва цепочки здравоохранения". "Каждая жизнь имеет значение, давайте об этом помнить", - призвал он.

Гебрейесус предупредил, что "нынешний кризис не будет последним", и призвал государства проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития (ЦУР), "вылечиться от геополитического раскола", преодолеть неравенство в сфере здравоохранения. "Мы сможем реализовать потенциал ЦУР только при условии, что международное сообщество срочно вспомнит об общих целях", - отметил он. Гебрейесус надеется, что "избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис реализуют свою приверженность восстановлению отношений США с ВОЗ и что они смогут снова присоединиться к Парижскому соглашению". "Нам нужно переосмыслить лидерство, мы должны опираться на общее доверие, взаимную подотчетность, чтобы положить конец пандемии и решить проблему неравенства, которое лежит в основе большого числа проблем в мире", - констатировал гендиректор.

Реформа ВОЗ

"Нам срочно необходима вакцина, чтобы поставить пандемию под контроль. Однако вакцина не снимет проблему уязвимости. Она не может решить проблему недостаточного количества глобальных инвестиций в важнейшие функции общественного здравоохранения", - сказал Гебрейесус, добавив: "Нет вакцины от голода, бедности, изменения климата и неравенства". Говоря о реформе ВОЗ, гендиректор сказал, что "приветствует любые усилия по укреплению организации". "Мы привержены улучшению своей работы", - добавил он. "Мы подготовили обновленную информацию по трансформации, которую страны-члены получат в ходе нынешней ассамблеи", - сообщил глава ВОЗ.

В понедельник на сессии, которая из-за пандемии проходит в формате видеоконференции, избран ее руководящий орган - генеральный комитет, в состав которого вошла Россия. Среди ключевых тем ассамблеи - борьба с коронавирусом, подготовка к новым пандемиям, меры против туберкулеза и гриппа. Участвовать в главном форуме ВОЗ, первая часть которого проходила 18-19 мая, приглашены министры из всех 194 государств - членов ВОЗ и представители ряда международных структур.

В заявлении, распространенном в преддверии форума, ВОЗ призвала "готовиться к новой пандемии уже сейчас". На сессии планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении". В проекте документа, насчитывающем в англоязычной версии семь страниц, к странам обращен призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" решению этой задачи. Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах".

Итоги дискуссий в мае

Проходившая в мае в режиме телеконференции из-за пандемии первая часть 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была посвящена борьбе с коронавирусом. Двух дней форума было недостаточно для обсуждения других актуальных вопросов. Ассамблея приостановила работу, приняв решение продолжить ее позже в 2020 году.

В резолюции, принятой на сессии 19 мая, члены ВОЗ заявили, что население планеты должно иметь "всеобщий, равноправный и своевременный доступ" к качественным и доступным по цене средствам от COVID-19. Ассамблея поручила генеральному директору ВОЗ "в кратчайшие возможные сроки" начать "процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки" действий ВОЗ в связи с пандемией.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, обычно - в мае, в них принимают участие делегаты стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.