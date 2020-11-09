Путин подписал закон о ратификации соглашения с Туркменистаном в сфере безопасности

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ с Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 10 апреля 2003 года, Госдума ратифицировала его 21 октября этого года. Документом закреплено, что стороны "взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в мире в целом". В рамках данного сотрудничества страны обязуются координировать "свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса всеобщего разоружения и укрепления коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и повышению эффективности региональных механизмов".

Соглашением установлено, что стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, преступлениями, направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом наркотических средств, отмыванием доходов, полученных преступным путем, нелегальной миграцией, контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей. Сотрудничество по линии спецслужб будет расширено, в том числе за счет более эффективного обмена информацией.

Участники соглашения сотрудничают также в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. На регулярной основе будут проводиться консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В соглашении указано, что "стороны не допускают использования своей территории в ущерб безопасности другой стороны". При этом соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает права и обязательства РФ и Туркменистана, вытекающие из других международных договоров, участниками которых являются Москва и Ашхабад.