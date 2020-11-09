Путин подписал закон о консультациях президента с Совфедом при назначении глав ФСБ и СВР

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение главой государства консультаций с верхней палатой парламента при назначении руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР), а также вводит ряд ограничений для сотрудников этих спецслужб. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон был подготовлен и внесен президентом в рамках реализации новых положений Конституции РФ. Документом предусмотрено, что глава государства вносит в Совфед представления по кандидатурам руководителей ФСБ и СВР и другие материалы, характеризующие представляемые кандидатуры. Верхняя палата не позднее недельного срока со дня получения представления и материалов информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения кандидатур.

Кроме того, законом вводится запрет на вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности.

Запрет будет распространяться на военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также на сотрудников органов внешней разведки РФ. Сейчас в федеральных законах "О Федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке" прописан лишь запрет на гражданство (подданство) иностранного государства.