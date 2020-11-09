Ребенка с тяжелым заболеванием отправили из Калининграда в Москву самолетом МЧС

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Самолет МЧС привлекли к эвакуации из Калининграда в Москву двухлетнего мальчика с тяжелым заболеванием. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"По ходатайству правительства Калининградской области организована санитарно-авиационная эвакуация в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Сопровождение пациента обеспечено бригадой специалистов Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", - говорится в сообщении пресс-службы.

В дирекции аэропорта Храброво ТАСС сообщили, что спецборт МЧС с ребенком на борту вылетел из Калининграда в Москву в 12:20 по местному времени (13:20 мск).

В пресс-службе областного правительства уточнили, что двухлетний мальчик проходил лечение в Детской областной больнице в Калининграде. Медики проводили консультации со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге было принято решение эвакуировать ребенка для продолжения лечения в столице в центре им. Дмитрия Рогачева. Диагноз, который поставлен ребенку, в областном Минздраве уточнять не стали.