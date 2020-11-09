Кировская область дополнительно получила 215 млн рублей на борьбу с коронавирусом

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Кировская области получила из федерального бюджета дополнительные средства в размере 215 млн рублей на закупку оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Из федерального бюджета для Кировской области выделены дополнительные денежные средства в размере порядка 215 млн рублей на приобретение нового современного оборудование и борьбу с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день бюджетные средства в размере более 103 млн рублей направлены в медицинские учреждения региона - Кировскую областную клиническую больницу и Инфекционную клиническую больницу города Кирова. Деньги будут израсходованы на поставку средств индивидуальной защиты, приобретение лекарственных препаратов и обеспечение необходимого охвата тестирований на выявление COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, почти 35 млн рублей поступили в областную больницу на приобретение 16 единиц оборудования, в том числе диализных аппаратов. Также в планах - покупка медикаментов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, часть средств направлена на закупку нового оборудования для клинико-диагностической лаборатории областной больницы.

Медицинская помощь пациентам с коронавирусом в регионе оказывается в 17 инфекционных госпиталях. С начала года количество инфекционных коек увеличено с 476 до 4 501. Среднесуточный объем лабораторных исследований на COVID-19 увеличен на 30%, только за прошедшие сутки лабораториями выполнено 6430 исследований. В Кировской области до 10 декабря запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, запрещена работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.