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В Петербурге при входе в военкомат задержали мужчину с сигнальной ракетницей

По словам источника в экстренных службах, мужчина был в неадекватном состоянии. Его передали врачам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина в неадекватном состоянии пытался пройти в здание военного комиссариата в Санкт-Петербурге, его задержали и передали медикам. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина пришел к зданию военкомата на Васильевском острове, состояние неадекватное. Его скрутили, в кармане у него нашли ракетницу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанному оказывают медпомощь. "В настоящее время задержанный передан врачам", - сказал собеседник агентства, отметив, что распространенная рядом СМИ информация о стрельбе в военкомате не подтвердилась. "Никакой стрельбы не было", - добавил он.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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