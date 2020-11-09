Медведев: ситуация с мигрантами, которые не могут покинуть РФ, чревата ростом криминала

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ситуация с мигрантами, которые из-за пандемии не могут вернуться домой из России, чревата ростом числа преступлений самого разного рода. Такое мнение высказал в понедельник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране.

По его словам, за ситуацией в миграционной сфере нужно пристально следить. "Россия все еще имеет много иностранных граждан, которые потеряли работу из-за пандемии и которые ограничены в возможностях вернуться на родину", - сказал зампред Совбеза. Он напомнил, что ряд решений в этой сфере уже был принят, после чего "ситуация несколько упростилась, но она не является гладкой".

"Это, безусловно, тоже может способствовать росту криминальных проявлений в самых разных отраслях - от мелких фактов мошенничества до тяжких преступлений", - подчеркнул Медведев.