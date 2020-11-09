Экодиктант в очном формате в Петербурге пройдет только для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Только учащиеся школ и средних профессиональных образовательных организаций в Петербурге смогут принять участие во всероссийском экологическом диктанте, который пройдет 15-16 ноября, в очном формате. Открытых очных площадок для остальных петербуржцев не будет из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Елена Спасская.

"У нас не будет возможности проводить [экодиктант] в открытом режиме. Но 260 площадок - это школы и учреждения профессионального образования - так или иначе все равно проведут это мероприятие для своих обучающихся. Это школьники и учащиеся средних профессиональных образовательных организаций. В течение учебного дня они будут в рамках своих уроков по биологии, по физике, по химии отвечать на вопросы экодиктанта. Что касается учреждений профессионального образования, то они будут отвечать на вопросы в рамках своих профильных предметов", - сказала она.

Все остальные желающие проверить свои знания в экологии смогут принять участие в экодиктанте только в онлайн-формате на интернет-портале экодиктант.рус. "В городе у нас открытых офлайн-площадок не будет, мы призываем граждан, учитывая существующую ситуацию, пользоваться порталом и проходить экодиктант в онлайн-режиме", - отметил на пресс-конференции начальник отдела внешних связей и экологического просвещения комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Дмитрий Крутой.

По последним данным, в Петербурге за последние сутки выявили 1 403 случая заражения коронавирусом - это максимум за время пандемии. Всего в городе выявили 71 426 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 43 501 человек, умерли 4 181.

Всероссийский экодиктант реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. Ожидается, что экодиктант напишут более 2 млн школьников, студентов, сотрудников крупнейших корпораций, а также представителей федеральных и региональных органов власти.