Международный кинофестиваль "Северный характер" в Мурманске пройдет 18-22 ноября онлайн

МУРМАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Кинематографисты и журналисты России и зарубежных стран смогут принять участие в XII Международном кинофестивале "Северный характер" с 18 по 22 ноября. Для зрителей фестиваль состоится в онлайн-формате из-за пандемии, сообщила ТАСС в понедельник президент кинофестиваля Светлана Солдатова.

"В этом году "Северный характер" приглашает всех зрителей кинофестиваля к экранам мониторов и всевозможных гаджетов. Это будет уже двенадцатый по счету фестиваль, мы представим 56 конкурсных работ, 38 из них пользователи смогут посмотреть в стриминге - в фестивальных группах "BКонтакте" и на Youtube. Пандемия заставляет нас изобретать все новые и новые форматы для проведения фестиваля, в этот раз даже международное жюри будет работать онлайн, только авторы российских фильмов лично приедут в Мурманск, чтобы представить свои фильмы, фестиваль пройдет с 18 по 22 ноября", - сказала Солдатова.

Она отметила, что те немногочисленные гости, кто будет участвовать очно, должны будут сдать тест на коронавирус, организаторы обеспечат всех масками, в помещениях установят санитайзеры. Для презентации фильмов российскими режиссерами в конгресс-отеле "Меридиан" на центральной площади Мурманска Пять Углов будут построены фестивальные телестудии, откуда будут вестись трансляции в соцсети. Зарубежные кинорежиссеры выйдут в прямой эфир дистанционно, зрители услышат их выступление с синхронным переводом на русский язык.

"К сожалению, правообладатели зарубежных лент запрещают делать синхронное озвучание на русский язык, поэтому у тех, кто учит английский, будет прекрасная возможность попрактиковаться в языке. Что касается российских фильмов, оргкомитет фестиваля получил разрешение на трансляцию у авторов и дистрибьюторов. Однако часть кинолент можно будет увидеть только во время прямого эфира, правообладатели запретили сохранять стриминг", - пояснила президент фестиваля.

В программе кинопоказов фестиваля завялены российские художественные и документальные ленты "Команда мечты", "Дикие и свободные", "Человек земли. Алтай", "Отец Байкал" и другие, а также картины финских, шведских и норвежских режиссеров. В деловой программе фестиваля пройдет традиционный медиафорум "Журналистика на острие экологических проблем", семинар по международному проекту "зеленого кино", панельная дискуссия "Большое кино для местного бизнеса".

О "Северном характере"

Международный кинофестиваль "Северный Характер" впервые был проведен в Мурманске в 2008 году. Сегодня это единственный в Мурманской области международный кинофестиваль, на который ежегодно приезжают и представляют лично свои работы авторы фильмов из семи северных стран (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Канада). Также принимают участие авторы из Эстонии, Италии, Нидерландов.

Решением Ростуризма кинофестиваль "Северный характер" получил статус "Национальное событие 2017 года", а также вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов за 2018 г. Фестиваль поддерживает правительство Мурманской области, Фонд президентских грантов, WWF.