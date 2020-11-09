Культурные учреждения Пермского края возобновили работу после двухнедельного карантина

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Театры, концертные организации, музеи и библиотеки Пермского края возобновили работу после двухнедельного карантина, который был введен для культурных учреждений 26 октября с целью снижения распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте министерства культуры региона.

"Завершено действие приказа министерства культуры Пермского края, который вводил ограничения на работу учреждений культуры со зрителями. Таким образом, с 9 ноября, при условии соблюдения всех норм Роспотребнадзора, учреждения культуры могут открыть свои двери для посетителей (работая по своему обычному графику)", - сказано в сообщении.

Подведомственные краевому Минкультуры учреждения, осуществляющие образовательную деятельность в сфере культуры, должны были перейти на дистанционное обучение, теперь же они также вернулись на очную форму обучения. В ведомстве рекомендуют ограничить служебные командировки сотрудников всех культурных учреждений, а совещания не работающих в одном коллективе проводить в режиме видеоконференции.

Всего на 9 ноября в регионе подтверждено 15 158 случаев заражения коронавирусом, из них 193 - за последние сутки. Коэффициент заражаемости составляет 1,08. С начала пандемии выздоровели более 10 тыс. человек, умерли 726 человек, из них 289 - от сопутствующих заболеваний.