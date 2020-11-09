В Оренбургской области разрешены мероприятия при заполненных наполовину трибунах

ТАСС, 9 ноября. Массовые мероприятия в Оренбургской области разрешено проводить при 50-процентной заполненности трибун, ранее было установлено ограничение на уровне 10%, сообщила в понедельник пресс-служба министерства региональной и информационной политики региона со ссылкой на указ губернатора.

"В соответствии с документом, с 10 ноября по 23 ноября 2020 года включительно продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Исключения по-прежнему составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью, походы в ближайшие аптеки и магазины за товарами первой необходимости, выгул домашних животных" - говорится в сообщении.

Также до 23 ноября школьники, кроме учеников выпускных классов, переведены на дистанционное обучение, это касается и учреждений дополнительного образования. Кроме того, жителям рекомендуют не посещать объекты религиозного назначения. "Что касается проведения массовых мероприятий, то продолжают действовать введенные ранее ограничения. Единственной новацией является увеличение лимита заполнения зрительских трибун с 10 до 50 процентов вместимости, но при условии строго соблюдения социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты, а также контроля со стороны организаторов мероприятий за соблюдением этих требований", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 9 ноября в области официально зарегистрировано 19 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 189 - за прошедшие сутки. В стационарах находится 1 394 человека, из них 340 - в тяжелом состоянии.