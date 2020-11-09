Кабмин уменьшил квоту по разрешениям на временное проживание иностранцев на 2021 год

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2021 год квоты на выдачу иностранцам около 39 тыс. разрешений на временное проживание на территории РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2021 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 39 325 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", - говорится в распоряжении.

На 2020 год такая квота составляла 60 270 разрешений - в 1,5 раза больше.

Больше всего разрешений по квотам на 2021 год получили Московская область (2,5 тыс.), Москва (2 тыс.) и Санкт-Петербург (1,2 тыс.).