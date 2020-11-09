В Новгородской области остановят работу фудкортов и детских игровых комнат из-за пандемии

"Мы запретим доступ детей до 17 лет в торговые центры без сопровождения взрослых, обяжем владельцев торговых центров обеспечить соответствующий контроль. Во-вторых, будет приостановлена деятельность детских игровых комнат в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Также будет приостановлена деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги с использованием разными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания для посетителей, - это фудкорты - за исключением территорий автозаправочных станций и вокзалов", - сообщил Никитин, уточнив, что подпишет соответствующие изменения в указ в ближайшие дни.

Также он пояснил, что на регистрации браков теперь могут присутствовать не более пяти человек, групповые экскурсии также будут ограничены - не более пяти человек. Кроме того, органам госвласти региона и местного самоуправления необходимо при проведении совещаний и консультаций ограничиваться численностью участников до 50 человек с соблюдением масочного режима. "Также до минимума сокращаются рабочие, оперативные совещания", - добавил Никитин.

В среду в регионе будет развернут дополнительный госпиталь на 150 коек для пациентов с коронавирусом на базе Окуловской центральной районной больницы. По данным регионального оперштаба, на 9 ноября число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Новгородской области составило 8 266, суточный прирост - 117 - максимальный показатель за все время пандемии. "Показатель на 100 тыс. населения у нас выше, чем в среднем по РФ", - сообщила в ходе заседания штаба главный государственный санитарный врач по региону Елена Никифорова.

Согласно данным регионального оперштаба, суточный максимум в регионе обновился в шестой раз. На 4 ноября в области было подтверждено 93 новых случаев коронавируса, 5 ноября - 98, 6 ноября зафиксировано уже 105, 7 ноября - 109, 8 ноября - 113. Общее число жителей региона, выздоровевших после коронавируса, составляет 6 007, умерли - 83 пациента.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. С октября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, а предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок, обязали обеспечить оказание услуг только при использовании пассажирами масок или респираторов. С 23 октября в регионе ограничили режим работы предприятий общественного питания до 23:00, с 29 октября отменено проведение банкетов, для предприятий установлено условие обязательного перевода на удаленку 5% сотрудников.