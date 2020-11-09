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Результаты итоговых контрольных планируется представить к началу декабря

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что итоги ВПР планировалось представить к 1 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), которые проводились в школах в начале текущего учебного года, будут известны к началу декабря, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что итоги ВПР планировалось представить к 1 ноября.

"В связи с тем, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации часть школьников была вынуждена перейти на дистанционную форму обучения, не все смогли в отведенное время написать ВПР. Поэтому итоги проверочных работ будут подведены позднее. Сейчас предполагается, что результаты будут готовы к началу декабря", - сообщили в пресс-службе.

Всероссийские проверочные работы проходили в школах с 14 сентября по 12 октября. ВПР - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

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