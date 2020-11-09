Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший звание в годы ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Михаил Ашик, последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание в годы Великой Отечественной войны, умер на 96-м году жизни. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

"Михаил Владимирович Ашик... умер на 96-м году жизни" - рассказала собеседница агентства.

В комитете уточнили, что в Петербурге есть еще несколько героев Советского Союза, получивших это звание в послевоенное время.

24 июня этого года, в день парада Победы ветеран отметил 95-летие - он родился в 1925 году. В 1941 году, окончив 7-й класс, поступил в Ленинградский морской техникум. В марте 1942 года вместе с родителями эвакуировался из блокированного города по льду Ладожского озера, в феврале 1943 года, находясь в эвакуации, был призван в Красную Армию.

В 1944 году Михаил Ашик окончил курсы младших лейтенантов 4-го Украинского фронта и в апреле 1944 года был направлен в Крым, в Отдельную Приморскую армию, служил командиром взвода в первой роте 144-го отдельного батальона морской пехоты. Участвовал в освобождении Одессы, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии, в составе Дунайской военной флотилии прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. За годы войны был трижды ранен. Звание Героя Советского Союза ему присвоено за героизм, проявленный во время Эстергомского десанта (тактический десант, высаженный катерами Дунайской военной флотилии в ходе Венской наступательной операции).