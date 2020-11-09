В Вологде развернут еще 300 коек для пациентов с коронавирусом

ВОЛОГДА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области откроют еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом на 300 коек в Вологде, сообщил в понедельник первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

"С 10 ноября на базе терапевтического отделения Вологодской горбольницы № 1 мы готовы развернуть еще 300 коек, из них восемь - реанимационных, для Вологды и восточных районов области. При этом пациенты отделения будут переведены в Вологодскую областную больницу. Сейчас в Вологде загрузка коечного фонда составляет 86%. В Череповце в одном госпитале занято 452 койки из 500, во втором - 46 из 300, загружено 76% коечного фонда", - сообщил Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

Он отметил, что новые рекомендации Минздрава РФ позволяют пациентов в стабильном состоянии выписывать домой на долечивание, когда нет противопоказаний, если это не коммунальная квартира, не общежитие и не совместное проживание с лицами из группы риска. По словам Кольцова, на данный момент подавляющее число госпитализированных переносят заболевание в тяжелой форме или средней степени тяжести, "легких" пациентов буквально несколько человек. Поэтому необходимо разворачивать дополнительные койки.

Как проинформировал губернатор Олег Кувшинников, на 9 ноября госпитализировано 890 человек, из них 91 пациент переносит инфекцию тяжело, 65 человек находятся на кислородотерапии, 24 - на ИВЛ. На 5 ноября в регионе зарегистрировано 8 043 заразившихся, прирост за сутки - 128 случаев. Выздоровели 6 170 человек, умерли 74 пациента.