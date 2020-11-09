Испытания зарубежной вакцины, заражение Зеленского. Главное о коронавирусе за 9 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 796 132 случая заражения, из них новых — 21 798 (максимум за пандемию). За сутки умерли 256 человек, за весь период — 30 793.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить меры в регионах с высокими темпами распространения коронавируса.
- На портале госуслуг запустят сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты.
- В Санкт-Петербурге с этого дня приостанавливают работу фудкортов и массовые мероприятия в помещениях.
- Власти Подмосковья примут новые ограничительные меры для людей старше 65 лет — планируется заблокировать социальные карты.
Москва
- Всего зафиксировано 475 166 случаев заражения, из них новых — 6897.
Мир
- Всего зафиксировано более 50,3 млн случаев заражения, умерли 1 256 179 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Опубликованы промежуточные результаты испытаний вакцины от германской фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. По данным BioNTech, риск заразиться при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. В ноябре планируется подать в США запрос на регистрацию.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом.
- У большинства переболевших COVID-19 уровень антител действительно снижается, однако количество вырабатывающих их клеток увеличивается, выяснили молекулярные биологи.