{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Испытания зарубежной вакцины, заражение Зеленского. Главное о коронавирусе за 9 ноября

© AP Photo/Martin Meissner
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 796 132 случая заражения, из них новых — 21 798 (максимум за пандемию). За сутки умерли 256 человек, за весь период — 30 793.  
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить меры в регионах с высокими темпами распространения коронавируса.
  • На портале госуслуг запустят сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты.
  • В Санкт-Петербурге с этого дня приостанавливают работу фудкортов и массовые мероприятия в помещениях.
  • Власти Подмосковья примут новые ограничительные меры для людей старше 65 лет — планируется заблокировать социальные карты.

Москва

  • Всего зафиксировано 475 166 случаев заражения, из них новых — 6897.

Мир

  • Всего зафиксировано более 50,3 млн случаев заражения, умерли 1 256 179 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Опубликованы промежуточные результаты испытаний вакцины от германской фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. По данным BioNTech, риск заразиться при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. В ноябре планируется подать в США запрос на регистрацию.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом.
  • У большинства переболевших COVID-19 уровень антител действительно снижается, однако количество вырабатывающих их клеток увеличивается, выяснили молекулярные биологи.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Байден сформировал комиссию по вопросам борьбы с пандемией
Возглавят комиссию бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти, занимавший пост главного санитарного врача США, и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит
Читать полностью