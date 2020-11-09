Испытания зарубежной вакцины, заражение Зеленского. Главное о коронавирусе за 9 ноября

Пандемия COVID-19

Байден сформировал комиссию по вопросам борьбы с пандемией

Возглавят комиссию бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти, занимавший пост главного санитарного врача США, и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит

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