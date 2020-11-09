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Пандемия COVID-19

Гинцбург: промежуточные итоги третьей фазы испытаний "Спутника V" опубликуют вскоре

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи намерен вскоре опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в понедельник журналистам глава учреждения Александр Гинцбург.

"В нашей стране уже активно идет вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения, прежде всего медицинских работников. Идет масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки. В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" - так называемой третьей фазы. Уверен, что степень ее эффективности будет также на высоком уровне", - сказал он журналистам.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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