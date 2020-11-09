РФПИ в ноябре опубликует промежуточные результаты испытаний вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в ноябре. Об этом заявил в понедельник генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.

Ранее в понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.