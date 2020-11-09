Кабардино-Балкария представила шесть заявок на конкурс "Вкусы России"

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) представила шесть заявок на конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", проводимый Минсельхозом РФ. В их числе кабардинский сыр, балкарские хычины, кахунские помидоры, яблоки, минеральная вода и картофель, сообщили в понедельник журналистам в Минсельхозе региона.

"Кабардино-Балкария представила шесть заявок для участия в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" в трех из восьми возможных номинаций. В номинации "Попробуй, полюбишь!" представлено пять региональных брендов - "Яблоки Кабардино-Балкарии", "Кабардинский сыр", "Балкарские хычины", "Зольский картофель", "Минеральные воды Кабардино-Балкарии"; в номинации "Вкусное рядом" бренд "Кахунские помидоры"; в номинации "Загляните на огонек", где согласно положению о конкурсе могут участвовать бренды, имеющие перспективы по развитию туристического потенциала региона, представлен бренд "Балкарские хычины", - говорится в сообщении.

Кабардино-Балкария признана одним из лидеров среди российских регионов по выращиванию яблок, минеральная вода, которую добывают в республике, известна своими целебными свойствами, в Зольском районе выводят новые сорта картофеля, кахунские помидоры высоко ценят эксперты за их высокое качество, а настоящие хычины - блюдо традиционной балкарской кухни (тонкий пирог с различными начинками), являются излюбленным блюдом как местных жителей, так и туристов.

Отмечается, что с 10 по 18 ноября пройдет второй этап конкурса - проверка конкурсной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным положением о конкурсе, всего будет пять этапов, заключительный - подведение конкурсной комиссией итогов конкурса - пройдет 9-11 декабря 2020 года.

Кроме того, с 19 ноября по 2 декабря состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов - от широко известных в нашей стране и способных завоевывать зарубежные рынки, до небольших, которые при определенной поддержке могут дать толчок развитию сельских территорий, в том числе стимулировать микропредпринимательство и агротуризм. По результатам конкурса Минсельхоз сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения отечественных продуктов питания.