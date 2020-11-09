Эксперт Минздрава прокомментировала заявление Pfizer об испытании вакцины от коронавируса

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что вакцина против нового коронавируса "Спутник V" эффективна более чем на 90%, Об этом в понедельник сообщила журналистам главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины - это хорошая новость для всех", - сказала Драпкина, комментируя заявление Pfizer по результатам третьей фазы исследований вакцины от COVID-19.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с американским партнером Pfizer. По данным BioNTech, риск заразиться коронавирусной инфекцией при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.