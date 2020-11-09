Власти Кубани надеются, что наукоград "Сириус" позволит реализоваться местной молодежи

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Дети и молодежь Краснодарского края получат возможность реализовать научный потенциал, не покидая регион, благодаря созданию общероссийского научного центра в Сириусе, которому предлагается присвоить статус федеральной территории. Об этом ТАСС в понедельник заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее депутаты Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Руководитель фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева уточняла, что приоритетными направлениями развития федеральной территории "Сириус" станут работа с талантливой молодежью и сохранение олимпийского наследия.

"Нам важно, что развитие Сириуса будет связано именно с научной составляющей, созданием общероссийского научного центра. Здесь будут разрабатывать новые технологии, которые могут повлиять на развитие всей страны. Для кубанских школьников и студентов это возможность реализовать свои научные разработки фактически у себя дома, а на не базе московских вузов или заграничных лабораторий", - сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что присвоение "Сириусу" статуса федеральной территории является для страны первым опытом создания подобных территорий. "Мы рассчитываем, что новый наукоград в Сириусе будет в значительной степени наполнен именно нашими ребятами", - сообщил губернатор.

Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью. Переходный период по организации функционирования территории составит пять лет. Также, как сообщали в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, федеральная территория "Сириус" будет иметь собственные органы публичной власти, а ее глава будет избираться на срок до пяти лет.

Социальная инфраструктура на территории городского округа Сириус была построена к олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Олимпийский парк, где сосредоточены такие объекты как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.