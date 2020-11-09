В Ивановской области протестируют на коронавирус 6 тыс. соцработников и воспитателей

ИВАНОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Ивановские медики в течение двух недель протестируют на коронавирусную инфекцию порядка 6 тыс. социальных работников и воспитателей детских садов. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава регионального депздрава Артур Фокин.

"Принято решение протестировать выборочно профессиональную группу социальных работников, воспитателей, сотрудников Многофункциональных центров, всего это порядка 6 тыс. человек, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей", - сказал Фокин.

По его словам, тестирование методом ПЦР проведут в течение ближайших двух недель."Будем тестировать их по месту работы, чтобы избежать дополнительных хождений по больницам. На тестирование будут выделены дополнительные денежные средства", - сообщил Фокин.

Кроме того, он рассказал, что в регионе завершено масштабное тестирование педагогов, которое началось во время каникул. В общей сложности анализы сдали 5,9 тыс. учителей, положительный результат на коронавирусную инфекцию получен у 354 из них.

В Ивановской области коронавирусная инфекция выявлена у 12 629 человек, прирост за сутки составил 138 человек. Госпитализировано 2 078 человек, из которых 1 349 человек нуждаются в кислородной поддержке, умерли 185.