Вслед за Зеленским о положительном тесте на коронавирус сообщил глава его офиса Ермак

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook почти сразу после того, как об инфицировании сообщил глава государства.

"У меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально", - сообщил Ермак.

Он заверил, что его болезнь не станет помехой для встречи советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). "На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из моих важнейших приоритетов, поэтому болеть вообще некогда. Хоть я и буду на самоизоляции, но планирую работать в штатном режиме, не сбавляя темпы. Если переговоры не состоятся на этой неделе, я точно не виноват", - заявил Ермак.

Ранее в понедельник о положительном тесте на коронавирус сообщил Зеленский. Он уточнил, что сейчас у него температура 37,5, однако самочувствие хорошее. Президент Украины заверил, что будет продолжать работать, но дистанционно и на самоизоляции.

По данным на понедельник, украинские медики за сутки выявили 8 687 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 469 018 человек, выздоровели - 209 143, умерли - 8 565.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделены на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Правительство Украины в дальнейшем продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря.