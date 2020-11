Байден сформировал комиссию по вопросам борьбы с пандемией

Возглавят комиссию бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти, занимавший пост главного санитарного врача США, и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Кроме них в комиссию вошли 10 экспертов.

"Пандемия коронавируса - одна из самых важных проблем, стоящих перед нашей администрацией, - указывается в заявлении Байдена. - Меня будут информировать ученые и эксперты. Комиссия поможет сформировать подходы к таким вопросам, как борьба с распространением коронавируса, обеспечение безопасности и эффективности вакцины и ее эффективное, равномерное и бесплатное распределение, а также защита наиболее уязвимых категорий населения".

Как сообщила телекомпания CNN, члены комиссии проведут для Байдена брифинг в понедельник.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США коронавирусом заразились в общей сложности 9,9 млн американцев, 237,6 тыс. умерли.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press Байден в субботу заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.