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В Минобрнауки опровергли обсуждение введения дипломов со "сроком годности"

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инициатива по преобразованию документов о высшем образовании в "дипломы по требованию", которые отражали бы актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления, не обсуждалась с Министерством науки и высшего образования России. Об этом ТАСС в понедельник заявили в пресс-службе Минобрнауки.

"С Минобрнауки России данная инициатива не обсуждалась", - прокомментировал представитель пресс-службы.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий. По его мнению, документы о высшем образовании в будущем должны быть преобразованы в формат "диплом по требованию", "с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен".

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