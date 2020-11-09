Осипова вновь обратилась в апелляционный суд США с просьбой о немедленном освобождении

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Россиянка Богдана Осипова, обвиненная американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, вновь обратилась в апелляционный суд с просьбой о немедленном освобождении, принимая во внимание тот факт, что она находится в заключении уже на полтора месяца больше максимального срока, гарантирует явиться на онлайн-заседание окружного суда штата Канзас по повторному приговору и не имеет намерений вводить власти в заблуждение по поводу места своего проживания после выхода из тюрьмы. Об этом говорится в поданной в понедельник адвокатом россиянки апелляции, текст которой находится в распоряжении корреспондента ТАСС.

"Мобли [фамилия Осиповой по бывшему мужу] имеет право на освобождение до вынесения ей повторного приговора, поскольку отбыла уже больше установленного законом максимального срока тюремного заключения и предоставила план своего пребывания после освобождения, который не увеличивает риска ее побега и опасности для общества, - утверждается в документе. - В связи с этим Мобли умоляет суд не соглашаться с требованием правительства США о приостановке процедуры ее освобождения и поручить окружному суду (Канзаса) и Федеральному бюро тюрем выпустить ее немедленно в ожидании нового приговора".

Риска побега нет

Отвечая на обвинение федерального прокурора Стивена Макаллистера, который от имени правительства США потребовал приостановить процедуру освобождения россиянки из-за обнаруженных якобы ложных сведений в отношении места будущего проживания в ожидании повторного приговора, адвокат отмечает, что "никакого целенаправленного введения в заблуждение суд со стороны Мобли не было". Как пояснил адвокат, в сентябре и начале октября местом пребывания Богданы Осиповой после освобождения в ожидания повторного приговора планировалась квартира ее отчима и матери в нью-йоркском районе Квинс. Однако 23 октября в одном из своих электронных писем Осипова известила своего адвоката, что отчим переехал в Россию, и она собирается жить после освобождения в нью-йоркской квартире друга семьи. "Но адвокат случайно пропустил данное электронное письмо среди множества других, которые Мобли отправляла защитникам, - отмечается в иске. - В результате в судебных документах от имени осужденной содержится устаревший и неточный факт, что отчим и мать все еще находятся в Нью-Йорке. Таким образом, ни госпожа Мобли, ни ее адвокат не имели намерений умышленно предоставить суду ложные сведения". В подтверждении своих слов адвокат прилагает копию электронного письма Богданы Осиповой.

Кроме того, адвокат также предоставляет доказательства того, что Служба надзора за осужденными, которой будет передано дело Осиповой после освобождения, была заранее извещена о плане ее пребывания после тюремного заключения, включая место проживания друга семьи россиянки, на что "было получено соответствующее одобрение" этой Службы. Новый план проживания Богданы Осиповой никаким образом "не увеличивает риска ее побега [из страны] или опасности для общества", - заверяет адвокат. По ее словам, россиянка и впредь намерена завершить дело, заслушав повторный приговор, имея в виду хотя бы тот факт, что максимальный срок наказания она уже отбыла и смысла сбегать из страны до последнего этапа дела нет.

Федеральный окружной суд Канзаса 5 ноября, следуя решению апелляционного суда, распорядился немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, а слушание по вынесению повторного приговора для нее провести в режиме видеоконференции 8 января 2021 года. До этого срока россиянка должна находиться на свободе, но под надзором властей. Американские власти также потребовали с семьи Осиповой залог в $10 тыс. в качестве гарантии того, что россиянка будет присутствовать на онлайн-заседании, где ей вынесут новый приговор. Однако 6 ноября федеральный прокурор США Стивен Макаллистер от имени правительства потребовал приостановить процедуру освобождения, обвинив россиянку в умышленном сокрытии того факта, что отчим и мать ее более не проживают в Нью-Йорке и квартире, в которой было запланировано место ее проживания после освобождения и в ожидании нового приговора.

Дело многодетной матери

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом. В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого истек 27 сентября - после указанной даты Осипова находится в американской тюрьме сверх допустимого срока.

У 40-летней Богданы Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.