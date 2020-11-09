Хуснуллин назвал Якушева профессионалом, который многое сделал на посту главы Минстроя

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший министр строительства и ЖКХ Россия Владимир Якушев - большой профессионал, который многое успел сделать на этой должности, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Хочу поблагодарить за совместную работу Владимира Якушева. Могу сказать, что это большой профессионал, с которым было приятно работать. Мне кажется, мы многое успели сделать. Желаю удачи и успехов на новом посту, еще обязательно проведем вместе совещание по вводу жилья в УрФО", - написал Хуснуллин на своей странице в Facebook.

Занимавший ранее пост главы Минстроя Владимир Якушев в понедельник был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе. Для назначения на пост руководителя министерства строительства и ЖКХ России премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.