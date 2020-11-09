В Кировской области создадут центр управления регионом для работы с обращениями жителей

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) для координации работы с обращениями граждан создадут в Кировской области в конце ноября. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"В Кировской области создается центр управления регионом. Цель его работы - повышение качества принимаемых органами власти решений. Обязательными направлениями анализа и мониторинга информации станут: здравоохранение, образование, социальная защита, ЖКХ, ТКО, транспорт и другие сферы", - говорится в сообщении.

Как пояснила пресс-секретарь главы региона Игоря Васильева Елена Черных, центр будет координировать и систематизировать работу по мониторингу и обработке сообщений, поступающих от жителей Кировской области. "Учтут все каналы связи: запросы, обращения, сообщения и комментарии в социальных сетях и мессенджерах. На основе этих данных сотрудники центра смогут контролировать сроки и качество обработки сообщений, а также делать выводы об удовлетворенности кировчан результатами работы", - цитирует пресс-служба Черных.

По словам руководителя центра Игоря Панкратова, ЦУР будет представлять из себя проектный офис, который будет координировать работу с обращениями граждан.

"Главная задача новой структуры заключается в том, что куда бы ни обратился житель области со своим вопросом, без лишней бюрократии его обращение передадут профильным ведомствам для решения. Оно будет находиться на контроле ЦУРа до тех пор, пока вопрос не будет решен, а гражданин не получит исчерпывающий ответ. В настоящее время идет подготовительный этап к запуску ЦУРа - формируется команда, устанавливается необходимое оборудование, внедряются алгоритмы действий. К концу ноября мы планируем официальное открытие центра", - цитирует пресс-служба Панкратова.

Первый центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. Президент России Владимир Путин отметил, что ЦУРы, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны.