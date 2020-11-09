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Пандемия COVID-19

Ульяновский губернатор планирует запретить банкеты в кафе до улучшения эпидситуации

Глава региона также предложил обязать таксистов оборудовать легковые автомобили защитными экранами

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании в понедельник заявил, что планирует внести изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе, согласно которым в заведениях общепита будут запрещены банкеты до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"До улучшения эпидситуации предлагаю запретить проводить семейные торжества - свадьбы, юбилеи в ресторанах, кафе и барах, во всех публичных местах. Владельцы общепита будут заранее уведомлены о запрете организации новогодних корпоративов и праздников", - привели слова губернатора в пресс-службе.

В регионе также усилят контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Перевозчикам, нарушающим эти требования, грозит жесткая дисциплинарная ответственность, вплоть до снятия с маршрута.

Губернатор предложил обязать таксистов оборудовать легковые автомобили защитными экранами. В общественном транспорте региона в ближайшие недели должны появиться рециркуляторы.

По данным оперативного штаба региона на 9 ноября, в Ульяновской области выявлено 22 908 случаев коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 023 человека, умерли 279 пациентов с подтвержденной инфекцией.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19
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