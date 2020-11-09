Беглов сообщил, что Петербург готов к росту числа заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Ресурсы медицинских учреждений Санкт-Петербурга позволяют городу адекватно реагировать на резкий рост числа заразившихся коронавирусом, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов во время еженедельного обращения к горожанам на " Радио России ".

"Число госпитализаций растет. Многие возвращаются с отдыха из-за границы и, к сожалению, везут с собой не только загар и впечатления, но и новый коронавирус. Также в минувшие выходные в Петербурге установлен новый антирекорд - более 1 300 положительных тестов за сутки. Город пока имеет возможность реагировать на такое развитие событий адекватно. За прошлую неделю мы открыли дополнительно более тысячи коек для больных с коронавирусом, город получил из федерального бюджета дополнительные средства на лекарства", - сказал губернатор.

Он отметил, что плановая медицинская помощь будет сохраняться, но высокие темпы распространения инфекции заставляют корректировать планы работы стационаров, принято решение переориентировать на лечение пациентов с COVID-19 многопрофильную больницу № 2.

Губернатор пообещал, что власти города будут "делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна". Ограничения будут вводиться по мере необходимости. При этом он предупредил, что необходимо быть готовыми к любому развитию событий.

"Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни. Число больничных коек не бесконечно. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки и средства дезинфеции, соблюдать дистанцию в людных местах. Это может каждый, а в совокупности эти простейшие правила объективно снижают риск заражения", - отметил Беглов.

Совместные меры против вируса

Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, Беглов в понедельник провел встречу с первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и помощником министра Оксаной Гусевой, где обсуждались вопросы финансирования закупки лекарств и привлечения федеральных и ведомственных стационаров для лечения жителей Санкт-Петербургской агломерации, заразившихся коронавирусом. На ней губернатор отметил, что Санкт-Петербург и Ленинградская область разработали совместные планы по борьбе с коронавирусной инфекцией и при необходимости взаимно оказывают помощь жителям. Внутри агломерации действует система "светофор", в рамках которой шесть пограничных с Санкт-Петербургом районов Ленинградской области учитывают уровень ограничений в Санкт-Петербурге.

По последним данным, в Петербурге выявили 71 426 случаев коронавируса, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел 43 501 человек, умер 4 181 пациент. За последние сутки в городе выявили 1 403 случая заражения - максимум за время пандемии.