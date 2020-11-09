В Ульяновской области планируется ввести самоизоляцию для пожилых

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании правительства в понедельник заявил, что планирует ввести обязательную самоизоляцию для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по России. По словам Поповой, в субъектах, в которых административные санкции фактически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня. В их числе она назвала Магаданскую, Архангельскую, Ульяновскую, Сахалинскую, Костромскую, Иркутскую, Пензенскую области, Карачаево-Черкесскую республику, Республику Коми, Хакасию, Ингушетию, Забайкальский край.

"В ближайшее время будет введен режим самоизоляции для лиц категории "65+" и лиц с хроническими заболеваниями. В связи с этим должна быть организована доставка продуктов и лекарств этим жителям региона", - привели слова Морозова в пресс-службе.

Губернатор также поручил Минпросвещения Ульяновской области и должностным лицам, которые отвечают за цифровую трансформацию, подготовить необходимые рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации. На решение этих задач глава региона дал две недели. В числе главных - готовность педагогов к дистанционному обучению и обеспечение техническими средствами школьников.

По данным оперативного штаба региона на 9 ноября, в Ульяновской области выявлено 22 908 случаев коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 023 человека, умерли 279 пациентов с подтвержденной инфекцией.