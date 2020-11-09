Почти 600 педагогов заразились коронавирусом в Петербурге за время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Около 600 педагогов заразились коронавирусом за время пандемии в Санкт-Петербурге, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

"Количество заболевших педагогов у нас сегодня более 500, уже подбирается к 600 эта цифра", - сказала она.

Потехина также отметила, что власти города получают от учителей обращения о том, что они хотели бы работать из дома из-за пандемии. Ранее в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Елина ТАСС сообщали, что власти города обсуждают перевод на дистанционное обучение школьников с 5-го по 11-й класс.

По последним данным, в Петербурге выявили 71 426 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 43 501 человек, умерли 4 181. За последние сутки в городе выявили 1 403 случая заражения - максимум за время пандемии.