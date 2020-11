Байден заявил, что ношение защитных масок поможет объединить страну

Байден призвал рассматривать ношение защитных масок как "важное средство, которое поможет объединить страну". "Я не займу пост президента до 20 января, - подчеркнул он. - И неважно, за кого вы отдали на выборах свой голос, какую позицию вы занимали до дня голосования, не имеет значения ваша партийная принадлежность или взгляды, но важно то, что мы можем совместными усилиями спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить защитную маску на протяжении следующих нескольких месяцев. И речь идет не о жизни демократов или республиканцев, речь идет о жизни американцев".

"Возможно, мы спасем жизнь человека, который оказался рядом с вами в магазине, - отметил Байден. - Возможно, мы спасем жизнь человека, оказавшегося рядом во время молитвы, возможно, маска спасет кого-то из учителей ваших детей, быть может, она спасет вашу жизнь. Поэтому я призываю вас: носите защитные маски".

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США коронавирусом заразились в общей сложности 9,98 млн человек, 237,6 тысячи умерли.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, сообщив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он также подтвердил намерение обращаться в суды по поводу подсчета, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.