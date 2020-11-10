Роскачество рассказало, как не оказаться обманутым при розыгрыше призов в Instagram

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роскачество советует внимательнее относиться к аккаунтам в Instagram, которые проводят розыгрыши призов, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не платить за участие. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве рассказали, что чаще всего так называемые гивы - розыгрыши, участники которых выполняют ряд условий, чтобы получить подарки - смартфоны, ноутбуки, денежные призы и другое, устраивают знаменитости, которые взамен получают подписчиков, однако на этом также успешно наживаются мошенники, используя известные имена для обмана пользователей.

В настоящее время есть несколько типов мошенничества, связанного с гивами. Например, злоумышленники могут использовать фальшивый аккаунт знаменитости, в том числе с помощью технологии deep fake (позволяет "пересаживать" лицо знаменитости на подходящего по комплекции актера). Также они могут взломать настоящий аккаунт знаменитости, но, как и в случае с созданием фейковой страницы, такие действия оперативно пресекаются модераторами соцсети, поэтому мошенники вынуждены действовать быстро.

В целом мошенники, используя подобные методы, могут передавать обманутым пользователям вместо "подарков" вирусы, которые крадут платежные данные либо дают доступ к аккаунту жертвы. Кроме того, мошенники могут обманом заставить пользователя внести небольшой платеж для участия в конкурсе.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, Роскачество советует не переходить ни по каким ссылкам в описании профиля, а также проверять галочку верификации у аккаунта знаменитости - по крайней мере так можно убедиться, что аккаунт настоящий, а не фейковый. Помимо этого, необходимо внимательно читать описание конкурса, не делать репосты сомнительных публикаций, никогда не платить за участие в гивах, конкурсах и социальных исследованиях.