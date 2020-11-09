Эксперты назвали минусы вакцины от коронавируса Pfizer

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech требует хранения при температуре -70о С, что может сильно затруднить ее доставку в медицинские учреждения по всему миру. Такое мнение выразили в понедельник ученые, опрошенные британским агентством PA.
Как отметил профессор Кембриджского университета Гордон Дуган, "большинство вакцин хранятся в холоде, при температуре примерно +4о С или ниже, но не при температуре -70о С". "Система поставки вакцины будет зависеть от того, как долго препарат может храниться при комнатной или близкой к ней температуре. Видимо, компании объявят об этом позднее", - указал он.
Старший научный сотрудник Университета Саутгемптона Майкл Хед также считает, что данная вакцина "столкнется с проблемами в том, что касается логистики и дистрибуции". "Сообщалось, что вакцина должна храниться при температуре -70о С, но это трудно обеспечить даже в большинстве медицинских учреждений Великобритании, не говоря о других странах", - подчеркнул эксперт.
Вместе с тем доцент кафедры биомедицины Университета Рединга Александер Эдвардс выразил уверенность в том, что "предприятия и научные институты быстро отреагируют на наличие спроса на специальное оборудование для хранения вакцины". "Мы видели нечто похожее весной, когда было резко наращено производство средств индивидуальной защиты и увеличен объем выпуска тест-систем по выявлению коронавируса", - добавил он.
В понедельник BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе. На фоне новости об успешных испытаниях ключевые индексы на биржах в Нью-Йорке и Лондоне продемонстрировали уверенный рост.
Великобритания и вакцина от Pfizer и BioNТech
Комментируя сообщения Pfizer и BioNТech, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в понедельник заявил, что королевство начнет массовую вакцинацию данным препаратом от коронавируса только после подтверждения ее безопасности национальным регулятором. "Мы пока не видели полной информации о безопасности этой вакцины. Необходимо пройти несколько этапов проверки, чтобы понять, можно ли ее использовать", - сказал глава британского правительства.
Как отметила в понедельник BioNTech, компания ожидает произвести во всем мире до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021 году. Ранее глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем подчеркнула, что королевство заключило предварительные контракты на поставку 10 млн доз препаратов в этом году.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".