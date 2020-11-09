В Подмосковье до 29 ноября отменят льготы для студентов и граждан старше 65 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Социальные карты жителей Московской области (МО) старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями заблокируют с 11 по 29 ноября. Кроме того, в регионе отменят продажу льготных билетов студентам вузов и колледжей с 16 по 29 ноября, но при этом обеспечат проезд на транспорте для волонтеров, сообщается в понедельник в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья.

2 ноября в Подмосковье был введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Эта мера должна была действовать до 15 ноября, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил ее до 29 ноября, также он постановил заблокировать социальные карты этих категорий граждан.

"Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры МО совместно с Минсоцразвития МО, Министерством здравоохранения МО обеспечить приостановление оформления билетов с использованием соцкарт жителя МО гражданам, указанным в пункте 51 настоящего постановления, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 11 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно); возможности использования соцкарт жителя МО гражданами, указанными в пункте 51 настоящего постановления, для проезда в городском и пригородном сообщении МО и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК) с 11 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно)", - значится в постановлении.

Кроме того, в Подмосковье с 16 ноября по 29 ноября включительно приостановят продажу билетов по льготному тарифу для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и вузах для проезда на железнодорожном, городском и пригородном наземном транспорте, за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и волонтерскую деятельность в медицинских организациях.

"Приостановление и возобновление возможности использования социальных карт жителя МО лицами, имеющими заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, осуществляется на основании сведений о таких гражданах, представляемых Министерством здравоохранения МО. В случае если граждане относятся к лицам, к которым не применяется пункт 51 настоящего постановления, в связи с тем, что они являются руководителями или сотрудниками предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, или работниками здравоохранения, возобновление возможности использования социальных карт жителя Московской области может быть осуществлено на основании письменного обращения работодателя, содержащего подтверждение необходимости нахождения указанных лиц на рабочем месте, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номеров социальных карт, представленного в центральный исполнительной орган государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в соответствующей сфере", - уточняется в документе.

Также губернатор поручил главному управлению социальных коммуникаций и министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья с 11 ноября по 29 декабря включительно обеспечить проезд волонтеров в границах Московской области путем приобретения за счет областного бюджета единых транспортных карт с внесенными на их лицевые счета денежными средствами.