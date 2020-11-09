В Ярославской области к концу 2021 года построят спортивный комплекс

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Рыбинске Ярославской области по нацпроекту "Демография" к концу 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На стадионе "Восход" в Рыбинске будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Подрядчик уже определен: по результатам конкурентных процедур выбрана рыбинская компания ООО "Верхневолжская производственная сеть", имеющая опыт возведения социальных объектов. Работы организованы в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Общая стоимость объекта - 25 млн рублей, завершить работы подрядная организация должна в ноябре следующего года", - говорится в сообщении.

Подготовка к строительству комплекса начнется уже в этом году, основной этап строительства запланирован на 2021 год. Спортивный объект будет возводиться по типовому проекту, который был опробован в Ярославле при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новый спортивный комплекс станет местом проведения спортивного досуга в Гагаринском районе Рыбинска, взрослые и дети смогут круглый год заниматься баскетболом, волейболом, футболом и воркаутом. Комплекс будет включать в себя хоккейную площадку размером 60 на 30 метров, в летнее время она будет перепрофилирована в футбольное поле с искусственным газоном. Также будут оборудованы круговые 200-метровые беговые дорожки с синтетическим резиновым покрытием, два сектора для стритбола, уличные тренажеры. Проект предусматривает трибуну с навесом и раздевалки для спортсменов.

Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, три физкультурно-оздоровительных комплекса будут построены в регионе до 2022 года по нацпроекту. На это области было выделено из федерального бюджета около 250 млн рублей

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.