Сириус станет университетским городом и будет развивать среду вокруг

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Городской округ Сириус после придания статуса федеральной территории станет университетским городом и будет развивать городскую среду вокруг. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила руководитель фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Ранее депутаты Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

"Это будет университетский город, который развивает всю среду вокруг, то есть фактически, мне кажется, очень важно, что первая федеральная территория создается вокруг образовательного проекта и фактически это не задача создать только инфраструктуру университета, но наоборот - создать новую городскую среду, основой которой будет и университет, и инновационный центр и разнообразные образовательные программы для тех школьников, молодых людей и специалистов, которые будут сюда приезжать учиться и в том числе отдыхать", - сказала Шмелева.

По ее словам, новый юридический статус позволит развивать одноименный город. "Развиваться для того, чтобы мы все вместе решали задачи научно-технологического развития РФ. Это то, для чего создавался "Сириус", для чего мы создали университет, инновационный научно-технологический центр. Получается, что наукоград нового типа может сформировать единая команда, эта единая команда уже шесть год развивает "Сириус", - пояснила она.

"А для того чтобы инновации были реальными, нам предстоит на федеральной территории, применяя новые регулирования, новые возможности, которые у нас есть, создать необходимую социальную среду, развивать услуги, которые необходимы, и развивать среду творчества, куда будут приезжать команды… Они будут решать приоритетные задачи, и я уверена, что мы в перспективе 3-4 лет увидим внедрения", - добавила Шмелева.