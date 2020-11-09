Эксперт: Москва почти вышла на пик по количеству случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество заражений коронавирусом в Москве почти достигло пика, а в конце декабря может начать снижаться. Такое мнение высказал в понедельник главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков в интервью телеканалу " Москва-24".

"В Москве стабилизация процесса есть, мы почти, надеюсь, вышли на пик, и потом будет длительное плато так называемое, а потом - снижение роста заболеваемости. Я так думаю, что в Москве это снижение будет в конце декабря - январе", - сказал он.

По мнению Тимакова, принятые профилактические меры против распространения коронавируса эффективны. При этом он отметил, что ситуация с пандемией в мегаполисах отличается от других регионов. "Не надо ждать отсутствия увеличения [числа] заболеваний в ближайший месяц по России, потому что если мы будем говорить о мегаполисах, то крупные Москва и Питер в принципе более-менее стабильны", - сказал Тимаков.

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных в Москве - 6 897. Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 796 132 случая коронавируса, из них 475 166 в Москве.