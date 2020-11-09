МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 429 человек с коронавирусом. На 9 ноября в Москве зафиксировано более 475 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 343 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились почти 50,4 млн человек, более 1,25 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 796 132 случая заражения, выздоровел 1 335 141 человек, умерли 30 793 пациента. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.