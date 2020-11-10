Федеральная территория "Сириус" будет самодостаточной по бюджету

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Бюджет федеральной территории "Сириус" будет формироваться за счет налогов, собираемых в городе, он должен быть самодостаточным. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила руководитель фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Ранее депутаты Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

"Мы считаем, что город должен быть самодостаточным. Бюджет, который будет формироваться, он будет формироваться за счет тех налогов, которые будут здесь собираться. Те специалисты, которые будут зарабатывать здесь деньги, они же будут и платить налоги. Компании, которые здесь уже созданы и которые будут создаваться, они также будут наполнять городской бюджет", - сказала Шмелева.

Она заметила, что в ближайшее время в Сириусе ожидается многократное увеличение населения. "Поэтому нам бы хотелось создать эту систему как полноценную, таким образом, у федеральной территории будет, в том числе, программы ее развития, они будут связаны с оказанием услуг населению, в перспективе - высокотехнологичесrих услуг", - добавила руководитель центра.

По словам Шмелевой, в дальнейшем также планируется внедрять разработки научно-технологического университета "Сириус" в разработку систем ЖКХ, благоустройства, озеленения, освещения. "В то, с чем у нас сейчас есть проблемы, в том числе, развитием образовательных организаций. Очевидно, их будет не хватать, они будут развиваться", - отметила она.