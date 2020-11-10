В Калуге построят госпиталь на 1000 мест для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 10 ноября. Госпиталь на 1000 мест для лечения пациентов с коронавирусом построят в Калуге на территории областной инфекционной больницы. Об этом в эфире телеканала " Россия 24 " сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Чтобы ситуация была под контролем и в будущем, мы приняли решение построить госпиталь из быстровозводимых материалов на территории инфекционной больницы. Мы рассчитываем, что он будет принимать до 1000 пациентов, и строительство этого госпиталя планируем начать в ближайшее время", - сказал Шапша.

По его словам, закончить строительство госпиталя планируется к весне. Создания госпиталя позволит лечить пациентов с коронавирусом и продолжать полноценно оказывать плановую медицинскую помощь в больницах. "Мы планируем на этой неделе создать еще 200 коек на существующих площадях. Но мы понимаем, что эти койки были предназначены для лечения людей с другими заболеваниями", - добавил Шапша.

Губернатор сообщил, что в настоящее время в регионе создано 2 138 коечных мест для лечения больных с коронавирусом, 20% этих мест свободны. Власти региона контролируют ситуацию с наличием мест для пациентов.

Шапша охарактеризовал эпидемическую ситуацию в регионе как непростую, но еще не критическую. "Заболевает достаточно много людей, за последние сутки у нас выявлено 138 заболевших. Это сопоставимо с данными, которые у нас были весной. На середину мая у нас пиковые значения были в районе 125 человек", - сказал губернатор.

Ситуация в регионе

Ранее из-за пандемии коронавируса в учебных заведениях Калуги и Обнинска были продлены каникулы до 15 ноября. Также Шапша подписал постановление, согласно которому с 1 по 28 ноября на территории региона вводится режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. На территории области временно приостановлено проведение публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек, продолжает действовать масочный и перчаточный режимы, отменены оздоровительные смены в организациях отдыха вне зависимости от количества участников до особого распоряжения.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии коронавирус выявлен у 13 073 человек, выздоровели 9 875 человек, 89 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 138 жителей региона.