Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Высший совет обороны Ливана соберется во вторник на заседание в президентском дворце Баабда, чтобы принять решение о введении в стране повторного локдауна. Об этом сообщил телеканал LBCI. По его информации, межведомственный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал властям ввести полный локдаун с 14 по 30 ноября.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан призвал усилить меры по борьбе с COVID-19. По его словам, в государственных больницах больше нет свободных коек в реанимационных отделениях. "Понятно, что граждане сталкиваются сейчас с большими экономическими и социальными трудностями, но нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь", - отметил он.

При этом и. о. главы Минздрава сообщил, что попросил министерство обороны обеспечить запасами продовольствия на две недели наиболее нуждающиеся слои населения. Кроме того, полиция и армейские патрули будут строго следить за соблюдением ограничений на перемещение в городах и населенных пунктах. "Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", - подчеркнул Хасан.

С 16 марта по практически конец мая Ливан был закрыт от внешнего мира, однако, согласно источникам LBCI, на этот раз правительство не намерено прерывать воздушное сообщение. С 1 ноября власти уже возобновили действие комендантского часа с 21:00 (22:00 мск) до 05:00 (06:00 мск). МВД республики изолировало также 115 городов и поселков, где введен режим чрезвычайного санитарного положения.

Согласно статистике, за сутки в стране было инфицировано 1 119 граждан, девять человек умерли. Всего с 21 февраля COVID-19 был выявлен у 95 355 ливанцев, от инфекции излечились 51 728 человек, а число смертельных исходов составило 723. В настоящий момент в критическом состоянии в больницах находятся 305 пациентов.