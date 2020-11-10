Эксперт: контактные линзы не снижают риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ношение контактных линз, в отличие от очков, не снижает риск заражения вирусными инфекциями, и в том числе коронавирусной, поскольку они не защищают слизистую глаза. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Считается, что очки создают своеобразный барьер на пути вирусных инфекций, идущих через слизистые глаз, а также попадающих в слезную жидкость с последующим перемещением по носослезному каналу в нижние носовые ходы. Но защита от попадания частиц инфицированного материала обеспечивается лишь при надлежащем уходе за очками. В отличие от очков, контактные линзы не защищают слизистые органа зрения вообще и только частично могут защитить конъюнктиву и роговицу глаз", - сказала она.

В то же время эксперт подчеркнула, что полностью защитить от вирусной инфекции очки не могут. Однако они ограничивают получаемую дозу инфекционного агента. Это, по ее словам, при нормальном состоянии иммунитета организма может спасти от распространения инфекции.

При этом Пшеничная отметила важность ношения маски вместе с очками для профилактики вируса. "Важно помнить, что если вы надели только очки, и не надели маску, очки нельзя считать достаточно обоснованным средством защиты и профилактики. Отмечу, что для профилактики коронавирусной инфекции важен комплексный подход, а не какой-то один элемент, как очки, поэтому важно обязательно носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию", - заключила она.