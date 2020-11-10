МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Мы видим это сегодня, когда сотрудники МВД четко и решительно действуют в непростых, неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса, обеспечивают общественный порядок, вносят свой вклад в реализацию важнейших, неотложных мер, призванных защитить жизнь и безопасность наших граждан. И конечно, ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией. Наращивается противодействие таким новым угрозам, как киберпреступность. Многое сделано и для дальнейшего повышения безопасности дорожного движения, для пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства", - подчеркнул президент.

Путин призвал сотрудников органов внутренних дел продолжать действовать решительно и принципиально в интересах граждан и всей страны, добиваться справедливого наказания для нарушителей закона, заниматься профилактикой правонарушений. Кроме того, глава государства отметил важность для правоохранительной системы оставаться открытой перед обществом, опираться на доверие и уважение людей.

10 ноября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Дата установлена указом президента РФ Дмитрия Медведева от 13 октября 2011 года. В период с 1962 по 1991 годы праздник отмечался как День советской милиции, с 1992 по 2011 годы - как День российской милиции.