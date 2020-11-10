Глава МВД поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не допустили осложнения криминогенной обстановки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в поздравлении главы МВД России по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается во вторник.

"В этом году личный состав решает поставленные задачи в особых условиях, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. Благодаря принятым мерам осложнение оперативной обстановки не допущено", - отметил Владимир Колокольцев. По словам министра, ежедневно усилия многотысячного коллектива МВД направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений. Он добавил, что многое сделано для повышения эффективности противодействия киберпреступности, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, экстремизму.

"Значительное внимание уделялось контролю за миграционными процессами, вопросам безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений. Важно сохранять наступательность по этим и другим направлениям деятельности", - отметил Колокольцев.