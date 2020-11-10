В России выросло число выявленных взяточников

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Взяточничества за девять месяцев этого года составили менее половины всех выявленных коррупционных преступлений в РФ, каждый третий взяточник оказался мелким. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России".

По данным ведомства, массив преступлений коррупционной направленности вырос на 0,8% - до 26,3 тыс. "В их структуре на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (11,9 тыс.), при этом их число относительно прошлогоднего значения возросло на 5,1%", - отмечается в материалах Генпрокуратуры. Каждый третий из них является мелким взяточничеством (4,2 тыс.). "В тройку регионов с наибольшим числом [мелких взяточников] вошли Башкирия (рост на 148,7%, 189), Москва (снижение на 13,6 %, 165) и Ставропольский край (рост на 14,6%, 149)", - уточнили в Генпрокуратуре.

По 76,7% коррупционных преступлений уголовные дела направлены в суд.