Глава правительственной группы Великобритании по вакцинам уйдет в отставку из-за скандала

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем покинет свой пост в конце текущего года на фоне разгорающегося скандала с ее участием из-за якобы неэффективного расходования бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание указало, что Бингем попала под шквал критики после заключения соглашения с лондонским PR-агентством Admiral Associates, которое помогало ей готовить пресс-релизы и выступления на официальных мероприятиях, а также выпустить специальный подкаст, посвященный разрабатываемым вакцинам от коронавируса. При этом, как пишет Financial Times, компания таким образом дублировала функции Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, в котором трудятся специалисты по связям с общественностью.

В свою очередь, газета The Times утверждает, что восьми сотрудникам Admiral Associates в общей сложности с июня уже было выплачено из средств налогоплательщиков более £500 тыс. ($658,5 тыс.).

Сама Бингем была назначена на свою нынешнюю должность в мае премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Отмечается, что 55-летняя Бингем, ранее работавшая в частных компаниях в сфере медицины, замужем за парламентарием Джесси Норманом, который учился с действующим главой правительства в Итонском колледже.

На Даунинг-стрит не стали комментировать публикацию Financial Times, подчеркнув, что благодаря важной работе целевой группы удалось заключить соглашения о поставке 350 млн доз шести вакцин от коронавируса. Министерство здравоохранения Великобритании уточнило в понедельник, что, среди прочего, власти договорились о поставках 40 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech. 9 ноября эти компании проинформировали об успешных результатах третьей фазы испытаний нового препарата.

После инфицирования коронавирусом в Соединенном Королевстве умерли 49 238 человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании достигло 1,2 млн.