ГП: в России официально безработные стали совершать больше преступлений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных официально безработными, за девять месяцев этого года выросло в РФ почти на 9%. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России".

"Большинство выявленных [за совершение преступлений] лиц (64,1%) не имели постоянного источника дохода (417,7 тыс.), официально безработными признаны более 3,7 тыс. граждан, при этом число последних возросло на 8,8%", - отмечается в материалах ведомства.

Около 30%, или почти 195 тыс. человек, совершивших преступления, были ранее судимы, действия каждого седьмого признаны рецидивом. Наибольшее число рецидивистов выявлено в регионах, входящих в Приволжский федеральный округ.

Около трети предварительно расследованных преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их массив сократился почти на 2%. В состоянии наркотического опьянения совершено более 7 тыс. преступлений, что на 13,6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года.